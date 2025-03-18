Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

13 Pohon Tumbang di Jakarta, 2 Orang Luka-Luka

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |03:07 WIB
13 Pohon Tumbang di Jakarta, 2 Orang Luka-Luka
13 Pohon Tumbang di Jakarta, 2 Orang Luka-luka (Foto Ilustrasi:Okezone)
JAKARTA - Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohammad Yohan melaporkan sebanyak 13 pohon tumbang di wilayah Jakarta, pada Senin (17/3/2025) hingga pukul 22.00 WIB.

“Total ada 13 pohon tumbang tersebar di Jakarta Pusat 3, Jakarta Utara 1, Jakarta Barat 3, Jakarta Selatan 1, Jakarta Timur 5,” tulis Yohan dalam keterangan resminya.

Yohan melaporkan dari total 13 pohon tumbang di Jakarta itu menyebabkan sebanyak 2 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, sarana yang terdampak diantaranya kabel udara, 2 unit mobil, dan 1 rumah tinggal.

Berikut rekapitulasi kejadian pohon tumbang di Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025, sampai dengan Pukul 22:00 WIB:

1. Jakarta Pusat

- Jl. H. Samanhudi RT.005/RW.03, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar (Titik Kenal: Planet Ban Motor)

- Jl. Kebon Sirih No.48 – 50, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng (Titik Kenal: JB Tower). Menyebabkan 2 Unit Mobil & 1 Rumah Tinggal rusak

- Jl. Cikini Raya RT.013/RW.05, Kel. Cikini, Kec. Menteng (Titik Kenal: Menteng Huis). Kerusakan masih dalam pendataan

2. Jakarta Barat

- Jl. Kemanggisan Utama VII No.12 4, RT.3/RW.7, Kemanggisan, Kec. Palmerah. Menyebabkan kerusakan Kabel Udara

- Jl. Menceng Raya, RT.004/RW.010, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng (Titik Kenal: Pasar Menceng). Kerusakan masih dalam pendataan

- Jl. Panjang, RT.012/RW.012, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk.

 

