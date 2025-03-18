Waspada! Hujan Mengguyur Jabodetabek Hari Ini dan Esok



JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa (18/3/2025) hingga Rabu (19/3/2025).

BMKG memprakirakan sejumlah wilayah Jabodetabek akan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dari prakiraan BMKG, cuaca pada Selasa (18/3), di wilayah Jakarta Pusat Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Kabupaten. Bekasi, hingga Kota Depok diprediksi hujan sedang.

Sementara, pada Kamis (19/3), BMKG memprakirakan hujan ringan juga diprediksi terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, hingga Kabupaten Bogor. BMKG pun mengimbau agar masyarakat selalu waspada terhadap cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi.

Prakiraan cuaca hujan dengan intensitas sedang pada 18 Maret 2025, terjadi di wilayah:

1. Jakarta Pusat

2. Jakarta Barat

3. Jakarta Selatan

4. Jakarta Timur

5. Jakarta Utara

6. Kepulauan Seribu