Pasar Poncol Senen Kebakaran, 21 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Pasar Poncol di Jalan Kalibaru Timur, Bungur, Senen, Jakarta Pusat terbakar hebat pada Selasa (18/3/2025) pukul 03.20 WIB.

"Objek Pasar Poncol bangunan rendah," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Damkar saat ini tengah berjibaku proses pemadaman sejak pukul 03.25 WIB. Puluhan unit damkar dikerahkan karena berpotensi adanya perambatan api.

"Situasi proses pemadaman (merah), 21 Unit dan 105 personil. Memungkinkan adanya perambatan api," jelasnya.

Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui penyebab kebakaran dan ada tidaknya korban dalam musibah tersebut.

(Awaludin)