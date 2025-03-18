Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasar Poncol Senen Kebakaran, 21 Unit Damkar Dikerahkan 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |05:13 WIB
Pasar Poncol Senen Kebakaran, 21 Unit Damkar Dikerahkan 
Pasar Poncol Senen Terbakar (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pasar Poncol di Jalan Kalibaru Timur, Bungur, Senen, Jakarta Pusat terbakar hebat pada Selasa (18/3/2025) pukul 03.20 WIB. 

"Objek Pasar Poncol bangunan rendah," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Damkar saat ini tengah berjibaku proses pemadaman sejak pukul 03.25 WIB. Puluhan unit damkar dikerahkan karena berpotensi adanya perambatan api.

"Situasi proses pemadaman (merah), 21 Unit dan 105 personil. Memungkinkan adanya perambatan api," jelasnya.

Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui penyebab kebakaran dan ada tidaknya korban dalam musibah tersebut.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190736//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-wvAJ_large.jpeg
Buntut Terra Drone Terbakar, Pramono Berencana Siapkan Pergub untuk Ketertiban Gedung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190172//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xHIj_large.jpg
Pramono Dorong Percepatan Renovasi Pasar Induk Kramat Jati Pascakebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190147//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-qItn_large.jpg
Pascakebakaran, Pramono Salurkan Bantuan Rp600 Juta ke Pedagang Pasar Induk Kramat Jati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189001//korban_kebakaran_terra_drone_dipulangkan-QEtf_large.jpg
Korban Kebakaran Terra Drone Dipulangkan, Keluarga dari Luar Kota Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188956//sulaiman_tetangga_pariyem_di_lampung-k1tE_large.jpg
Kisah Haru Pariyem, Korban Kebakaran Terra Drone yang Jadi Tulang Punggung Keluarga di Lampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement