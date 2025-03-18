Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran di Pasar Poncol Senen

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |05:25 WIB
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran di Pasar Poncol Senen
Petugas Pemadam saat padamkan api di Pasar Senen (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Senen, Kompol Bambang Santoso mengatakan, pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran hebat yang melanda Pasar Poncol, Bungur, Senen, Jakarta Pusat pada Selasa (18/3/2025) pukul 03.20 WIB.

"Masih dalam penyelidikan (penyebab kebakaran)," kata Bambang saat dikonfirmasi.

Bambang mengatakan, titik api berhasil dipadamkan petugas Damkar. Saat ini dalam proses pendinginan.

"Api sudah padam dalam proses pendinginan," ucapnya.

Sebelumnya, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta melaporkan kebakaran melanda Pasar Poncol di Jalan Kalibaru Timur, Bungur, Senen, Jakarta Pusat.

"Objek Pasar Poncol bangunan rendah," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190736//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-wvAJ_large.jpeg
Buntut Terra Drone Terbakar, Pramono Berencana Siapkan Pergub untuk Ketertiban Gedung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190172//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xHIj_large.jpg
Pramono Dorong Percepatan Renovasi Pasar Induk Kramat Jati Pascakebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190147//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-qItn_large.jpg
Pascakebakaran, Pramono Salurkan Bantuan Rp600 Juta ke Pedagang Pasar Induk Kramat Jati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189001//korban_kebakaran_terra_drone_dipulangkan-QEtf_large.jpg
Korban Kebakaran Terra Drone Dipulangkan, Keluarga dari Luar Kota Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188956//sulaiman_tetangga_pariyem_di_lampung-k1tE_large.jpg
Kisah Haru Pariyem, Korban Kebakaran Terra Drone yang Jadi Tulang Punggung Keluarga di Lampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement