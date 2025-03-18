Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran di Pasar Poncol Senen

Petugas Pemadam saat padamkan api di Pasar Senen (foto: dok ist)

JAKARTA - Kapolsek Senen, Kompol Bambang Santoso mengatakan, pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran hebat yang melanda Pasar Poncol, Bungur, Senen, Jakarta Pusat pada Selasa (18/3/2025) pukul 03.20 WIB.

"Masih dalam penyelidikan (penyebab kebakaran)," kata Bambang saat dikonfirmasi.

Bambang mengatakan, titik api berhasil dipadamkan petugas Damkar. Saat ini dalam proses pendinginan.

"Api sudah padam dalam proses pendinginan," ucapnya.

Sebelumnya, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta melaporkan kebakaran melanda Pasar Poncol di Jalan Kalibaru Timur, Bungur, Senen, Jakarta Pusat.

"Objek Pasar Poncol bangunan rendah," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.