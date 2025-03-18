Perbaikan LAA Selesai, KAI Commuter Pastikan Jalur Cikarang-Tanah Abang Kembali Normal

JAKARTA - Perbaikan Listrik Aliran Atas (LAA) yang sempat diterjang hujan deras dan angin puting beliung di KM 34+200 lintas antara Stasiun Cikarang - Stasiun Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin (17/3) malam kini telah selesai diperbaiki petugas.

Hal itu membuat perjalanan KAI Commuter Line relasi Cikarang-Tanah Abang via Manggarai kembali normal dengan kecepatan yang diizinkan.

"Selamat pagi, saat ini perjalanan Commuter Line di lokasi tersebut sudah dapat dilalui dengan kecepatan yang diizinkan, ya, dan jadwal Commuter Line Stasiun Cikarang—Tanah Abang via Manggarai terpantau normal," cuit laman X @CommuterLine dikutip, Selasa (18/3/2025).

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta meminta maaf atas adanya gangguan perjalanan KA di di KM 34+200 lintas antara Stasiun Cikarang - Stasiun Tambun pada Senin (17/3/2025). Perjalanan KA baik hulu dan hilir terpaksa berhenti akibat jaringan Listrik Aliran Atas (LAA) menjuntai di jalur KA.