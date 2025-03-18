Jaksel dan Jaktim Kebanjiran, BPBD Sebut Puluhan Orang Mengungsi

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan 11 RT dan satu ruas jalan terendam banjir di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur imbas hujan dengan intensitas tinggi dan luapan Kali Ciliwung serta Kali Krukut.

"Update pukul 05.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 11 RT dan 1 Ruas Jalan," kata Kapusdatin BPBD DKI, M Yohan dalam keterangannya dikutip, Selasa (18/3/2025).

Yohan menyebut puluhan jiwa mengungsi di Mushola Al-Makmuriyah dan Pendopo Kenangan, Cilandak Timur akibat banjir melanda permukiman.

"Pengungsi Kel. Cilandak Timur: 54 Jiwa (Musholla Al Makmuriyah & Pendopo Kenanga)," ucapnya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Selatan terdapat 5 RT yang terdiri dari:

- Kel. Cilandak Timur

* Jumlah: 2 RT

* Ketinggian: 70 s.d 80 cm

* Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Krukut