INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD DKI Catat 21 Pohon Tumbang Imbas Hujan Lebat Disertai Angin Kencang 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |06:49 WIB
BPBD DKI Catat 21 Pohon Tumbang Imbas Hujan Lebat Disertai Angin Kencang 
Pohon tumbang (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan mencatat setidaknya puluhan pohon tumbang imbas hujan ekstrem disertai angin kencang yang melanda Jakarta dan sekitarnya pada Senin (17/3) malam.

"Total 21 kejadian pohon tumbang akibat angin kencang," kata Yohan dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

Yohan merinci empat kejadian pohon tumbang terjadi di Jakarta Pusat, lima di Jakarta Barat, delapan di Jakarta Timur, tiga di Jakarta Selatan dan satu di Jakarta Utara. 

Menurutnya pohon tumbang juga berdampak pada kendaraan warga hingga sarana dan prasarana umum. Dua korban mengalami luka ringan di Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat.

Berikut data rinci pohon tumbang di Jakarta:

Jakarta Pusat

1. Pohon Tumbang di Jakarta Pusat

Waktu Kejadian: Senin, 17 Maret 2025, Pukul 19:05 WIB
Lokasi: Jl. Samanhudi Raya ( Median Tengah) RT 005/RW 03, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar
Objek: Pohon Tumbang
Penyebab: Hujan Disertai Angin Kencang
Terdampak: 1 Pohon Tumbang
Korban: Nihil
Kerugian: Nihil

 

      
Topik Artikel :
Hujan Deras BPBD Pohon tumbang
