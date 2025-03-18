BPBD DKI Catat 21 Pohon Tumbang Imbas Hujan Lebat Disertai Angin Kencang

JAKARTA - Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan mencatat setidaknya puluhan pohon tumbang imbas hujan ekstrem disertai angin kencang yang melanda Jakarta dan sekitarnya pada Senin (17/3) malam.

"Total 21 kejadian pohon tumbang akibat angin kencang," kata Yohan dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

Yohan merinci empat kejadian pohon tumbang terjadi di Jakarta Pusat, lima di Jakarta Barat, delapan di Jakarta Timur, tiga di Jakarta Selatan dan satu di Jakarta Utara.

Menurutnya pohon tumbang juga berdampak pada kendaraan warga hingga sarana dan prasarana umum. Dua korban mengalami luka ringan di Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat.

Berikut data rinci pohon tumbang di Jakarta:

Jakarta Pusat

1. Pohon Tumbang di Jakarta Pusat

Waktu Kejadian: Senin, 17 Maret 2025, Pukul 19:05 WIB

Lokasi: Jl. Samanhudi Raya ( Median Tengah) RT 005/RW 03, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar

Objek: Pohon Tumbang

Penyebab: Hujan Disertai Angin Kencang

Terdampak: 1 Pohon Tumbang

Korban: Nihil

Kerugian: Nihil