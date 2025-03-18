Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Siapkan Puluhan Pos Pengamanan Jalur Mudik, Berikut Sebarannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |08:05 WIB
Polda Metro Siapkan Puluhan Pos Pengamanan Jalur Mudik, Berikut Sebarannya
Pos Pengamanan Jalur Mudik (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Ketupat Jaya 2025 yang dilakukan mulai 23 Maret hingga 8 April 2025 mendatang. Sebanyak puluhan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu didirikan di sepanjang jalur mudik.

“Itu semua ada pospam, maupun posyan, dan pos terpadu yang kita buat. Sehingga bisa melayani masyarakat semuanya,” kata Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Torry Kristianto, Selasa (18/3/2025).

Torry menjelaskan, tak hanya jalur mudik, personil yang dikerahkan turut menjaga tempat ibadah hingga hiburan yang menjadi prioritas.

“Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, baik itu arus mudik maupun arus balik, termasuk beberapa kegiatan ibadah kegiatan sholat ied, termasuk juga kegiatan tempat-tempat rekreasi yang nantinya menjadi tujuan daripada masyarakat ketika sedang melaksanakan liburan,” ujar dia.

Berikut sebaran pos pengamanan jalur mudik 2025 yang disiapkan:

A. Pos Pengamanan Arus Mudik Jalur Tol

 1. KM 10 Jakarta-Cikampek

 2. Rest Area KM 19

 3. Simpang Cibitung KM 24 

 4. Cikarang Utama KM 29

 5. Rest Area 39 Tol Jakarta-Cikampek

 6. Rest Area Pinang KM 13.5

 7. Rest Area Kunciran KM 14

 8. Rest Area Km 10 Arah Bogor

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191172//ilustrasi-gJSc_large.jpg
Ganjil-Genap di Jakarta Ditiadakan Selama Libur Natal 25-26 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3191051//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-rtQE_large.jpg
Polisi: Jokowi’s White Paper Roy Suryo Cs Bukan Karya Ilmiah, Hanya Klaim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190821//dolar_palsu-oiPL_large.jpg
Polda Metro Bongkar Peredaran Dolar Palsu, Ribuan Lembar Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190707//dirkrimum_polda_metro_jaya-Jw2v_large.jpg
Polda Metro Jaya Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi ke Roy Suryo Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699//tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190531//pelaku_aborsi_ilegal-zflC_large.jpg
Dokter Aborsi Ilegal di Apartemen Bassura Ternyata Lulusan SMA!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement