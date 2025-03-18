Polda Metro Siapkan Puluhan Pos Pengamanan Jalur Mudik, Berikut Sebarannya

JAKARTA - Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Ketupat Jaya 2025 yang dilakukan mulai 23 Maret hingga 8 April 2025 mendatang. Sebanyak puluhan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu didirikan di sepanjang jalur mudik.

“Itu semua ada pospam, maupun posyan, dan pos terpadu yang kita buat. Sehingga bisa melayani masyarakat semuanya,” kata Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Torry Kristianto, Selasa (18/3/2025).

Torry menjelaskan, tak hanya jalur mudik, personil yang dikerahkan turut menjaga tempat ibadah hingga hiburan yang menjadi prioritas.

“Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, baik itu arus mudik maupun arus balik, termasuk beberapa kegiatan ibadah kegiatan sholat ied, termasuk juga kegiatan tempat-tempat rekreasi yang nantinya menjadi tujuan daripada masyarakat ketika sedang melaksanakan liburan,” ujar dia.

Berikut sebaran pos pengamanan jalur mudik 2025 yang disiapkan:

A. Pos Pengamanan Arus Mudik Jalur Tol

1. KM 10 Jakarta-Cikampek

2. Rest Area KM 19

3. Simpang Cibitung KM 24

4. Cikarang Utama KM 29

5. Rest Area 39 Tol Jakarta-Cikampek

6. Rest Area Pinang KM 13.5

7. Rest Area Kunciran KM 14

8. Rest Area Km 10 Arah Bogor