Update Banjir Jakarta : 29 RT Masih Terendam Terparah di Cililitan Ketinggian 2,5 Meter

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat banjir akibat luapan Ciliwung, Kali Angke, dan Kali Sunter membuat 29 RT di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur terendam pada Selasa (18/3/2025) pagi ini. Adapun wilayah terparah berada di Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur ketinggian mencapai 2,3-2,5 meter.

"Update pukul 09.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 29 RT," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI, M Yohan, Selasa (18/3).

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 2 RT yang terdiri dari:

- Kel. Rawa Buaya

* Jumlah: 2 RT

* Ketinggian: 35 cm

* Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Angke

Jakarta Selatan terdapat 4 RT yang terdiri dari:

- Kel. Pejaten Timur

* Jumlah: 4 RT

* Ketinggian: 135 s.d 195 cm

* Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Ciliwung