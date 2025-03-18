Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Update Banjir Jakarta : 29 RT Masih Terendam Terparah di Cililitan Ketinggian 2,5 Meter 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |10:17 WIB
Update Banjir Jakarta : 29 RT Masih Terendam Terparah di Cililitan Ketinggian 2,5 Meter 
Banjir Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat banjir akibat luapan Ciliwung, Kali Angke, dan Kali Sunter membuat 29 RT di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur terendam pada Selasa (18/3/2025) pagi ini. Adapun wilayah terparah berada di Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur ketinggian mencapai 2,3-2,5 meter.

"Update pukul 09.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 29 RT," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI, M Yohan, Selasa (18/3).

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 2 RT yang terdiri dari:

- Kel. Rawa Buaya
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 35 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Angke

Jakarta Selatan terdapat 4 RT yang terdiri dari:

- Kel. Pejaten Timur
* Jumlah: 4 RT
* Ketinggian: 135 s.d 195 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Ciliwung

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191109//bnpb_pastikan_operasi_sar_cari_korban_bencana_di_sumatera_terus_berlanjut-BIa6_large.jpg
BNPB Pastikan Operasi SAR Cari Korban Bencana di Sumatera Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191087//mobil_tangki_distribusikan_air_bersih_ke_masyarakat_tapanuli_tengah-EoHZ_large.jpg
Sistem Perairan di Tapanuli Tengah Terdampak Banjir, 7 Mobil Tangki Distribusikan Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/629/3191076//banjir-NMoe_large.jpg
Trauma Healing Diprioritaskan untuk Perempuan dan Anak Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191043//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-P0sD_large.jpeg
Update Bencana Sumatera–Aceh: Korban Meninggal Naik 19 Orang, Total 1.090 Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190941//bencana_alam_di_sumatera-yleN_large.jpg
BNPB Minta Warga Perhatikan Keselamatan Listrik Pascabencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/624/3190905//mnc_peduli-poAh_large.jpg
Peduli Sumatera-Aceh, Global Prestasi School Serahkan Donasi Lewat MNC Peduli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement