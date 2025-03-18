21 RT Jakarta Masih Terendam Banjir Siang Ini, Terparah di Jaktim

JAKARTA - Puluhan RT masih terendam banjir di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada Selasa (18/3/2025) siang ini. Adapun ketinggian air tercatat bervariasi.

"Update pukul 14.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 21 RT," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 2 RT yang terdiri dari:



- Kel. Rawa Buaya

* Jumlah: 2 RT

* Ketinggian: 60 cm

* Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Angke

Jakarta Selatan terdapat 5 RT yang terdiri dari: