JAKARTA - Puluhan RT masih terendam banjir di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada Selasa (18/3/2025) siang ini. Adapun ketinggian air tercatat bervariasi.
"Update pukul 14.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 21 RT," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan.
Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:
Jakarta Barat terdapat 2 RT yang terdiri dari:
- Kel. Rawa Buaya
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 60 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Angke
Jakarta Selatan terdapat 5 RT yang terdiri dari: