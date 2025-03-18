Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perampok Satroni Rumah di Depok, Korban Diancam Dibunuh Lalu Diperkosa

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |16:49 WIB
Perampok Satroni Rumah di Depok, Korban Diancam Dibunuh Lalu Diperkosa
Ilustrasi perampokan (Foto: Ist)
A
A
A

DEPOK - Aksi perampokan terjadi di sebuah rumah di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku juga melakukan pemerkosaan terhadap korban berinisial Y (36) yang merupakan pemilik rumah.

Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ressa Fiardy Marasabessy mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 15 Maret 2025 dini hari. Pelaku saat itu menarik selimut yang digunakan korban saat tidur.

“Namun, di saat korban sedang tidur, korban kaget setelah mengetahui dan melihat pelaku yang sudah berada di dalam kamar menarik selimut yang digunakan korban,” kata Ressa, Selasa (18/3/2025).

Saat itu, kata dia, pelaku mengancam korban dengan kapak yang dibawanya. Pelaku lalu memerkosa korban di rumahnya tersebut. 

“Pelaku saat itu membawa kapak lalu mengancam korban menggunakan kapak agar membuka celana dan bajunya, dan sempat diancam akan dibunuh jika korban berteriak, dan setelah korban menuruti perintah pelaku kemudian pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban,” ujarnya.

 

