Duh! Aksi Premanisme Ormas Juga Gerogoti Perusahaan Pembiayaan, Begini Modusnya

JAKARTA - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyebut banyak investor resah dengan aktivitas oknum organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri, seperti melakukan demonstrasi, penyegelan, dan sebagainya. Oknum ormas juga sering melakukan aksi premanisme yang merugikan masyarakat maupun dunia usaha.

Mereka melakukan demonstrasi lantaran meminta jatah dalam pembangunan atau aktivitas pabrik. Gangguan keamanan ini memicu kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri. Kerugian ratusan triliun ini pun sempat viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet.

"Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan triliun rupiah," kata Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, beberapa waktu lalu di Jakarta, dikutip, Selasa (18/3/2025).

Menurutnya, wilayah yang sering terjadi premanisme ormas berada di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam. Namun, bukan hanya kawasan industri saja yang menjadi sasaran ormas.

Di tempat yang berbeda, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengaku banyak anggotanya yang diintimidasi ormas saat mengambil unit kendaraan nasabah atau konsumen yang menunggak cicilan. Daerah yang menjadi sorotan APPI yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dia mengungkapkan, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, debitur yang lalai dalam pembayaran dan tidak menanggapi somasi wajib menyerahkan kendaraannya.

"Karena dia tidak melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya dan tidak menanggapi surat somasi, ya dilakukan eksekusi," tuturnya.

Meskipun perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk menarik kendaraan sesuai dengan ketentuan hukum dan pengadilan, namun faktanya banyak debitur bersikap tidak kooperatif dan malah melakukan intimidasi terhadap perusahaan pembiayaan.

Namun setelah ditelusuri, banyak debitur yang diduga tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat yang didirikan oleh individu atau kelompok masyarakat, yang memengaruhi anggotanya dalam melakukan pembayaran cicilan serta menghalangi proses eksekusi.

"Nah, pada saat eksekusi dilakukan, yang terjadi kita diintimidasi sama komunitas, rupanya debitur sudah bergabung di situ," katanya.