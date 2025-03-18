Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Aksi Premanisme Ormas Juga Gerogoti Perusahaan Pembiayaan, Begini Modusnya

Sucipto , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |17:07 WIB
Duh! Aksi Premanisme Ormas Juga Gerogoti Perusahaan Pembiayaan, Begini Modusnya
Ilustrasi Preman/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyebut banyak investor resah dengan aktivitas oknum organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri, seperti melakukan demonstrasi, penyegelan, dan sebagainya. Oknum ormas juga sering melakukan aksi premanisme yang merugikan masyarakat maupun dunia usaha.

Mereka melakukan demonstrasi lantaran meminta jatah dalam pembangunan atau aktivitas pabrik. Gangguan keamanan ini memicu kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri. Kerugian ratusan triliun ini pun sempat viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet.

"Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan triliun rupiah," kata Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, beberapa waktu lalu di Jakarta, dikutip, Selasa (18/3/2025).

Menurutnya, wilayah yang sering terjadi premanisme ormas berada di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam. Namun, bukan hanya kawasan industri saja yang menjadi sasaran ormas.

Di tempat yang berbeda, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengaku banyak anggotanya yang diintimidasi ormas saat mengambil unit kendaraan nasabah atau konsumen yang menunggak cicilan. Daerah yang menjadi sorotan APPI yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dia mengungkapkan, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, debitur yang lalai dalam pembayaran dan tidak menanggapi somasi wajib menyerahkan kendaraannya.

"Karena dia tidak melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya dan tidak menanggapi surat somasi, ya dilakukan eksekusi," tuturnya.

Meskipun perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk menarik kendaraan sesuai dengan ketentuan hukum dan pengadilan, namun faktanya banyak debitur bersikap tidak kooperatif dan malah melakukan intimidasi terhadap perusahaan pembiayaan.

Namun setelah ditelusuri, banyak debitur yang diduga tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat yang didirikan oleh individu atau kelompok masyarakat, yang memengaruhi anggotanya dalam melakukan pembayaran cicilan serta menghalangi proses eksekusi.

"Nah, pada saat eksekusi dilakukan, yang terjadi kita diintimidasi sama komunitas, rupanya debitur sudah bergabung di situ," katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral Premanisme ormas
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/16/3191294//fenomena_rayleigh_scattering_di_pandeglang-tqI1_large.jpg
Viral Langit Pandeglang Berubah Merah Darah, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/612/3191287//hari_ibu_di_penjara-FrqW_large.jpg
Viral Hari Ibu, Tangis Shanum di Jeruji Penjara yang Diperbolehkan Main dan Peluk Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245//roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/622/3191217//rupiah-F5mb_large.png
Viral Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai, BI: Rupiah Tak Boleh Ditolak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/612/3191089//pasangan_mirip-KXM4_large.jpg
Viral, Pasangan Ini Sangat Mirip hingga Dikira Saudara Kembar Identik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3191004//polri-4jMU_large.jpg
2 Matel Tewas Dikeroyok Polisi, Polda Metro: Penagihan Paksa Debt Collector Aksi Premanisme!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement