Kronologi Perampokan Sadis di Depok, Setelah Diperkosa Korban Mau Dibunuh Pakai Kampak

DEPOK - Perampokan sadis terjadi di sebuah rumah di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku juga melakukan pemerkosaan terhadap korban berinisial Y (36) yang merupakan pemilik rumah.

Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ressa Fiardy Marasabessy mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut.

Dia mengatakan, perampokan sadis itu terjadi pada Sabtu (15/3) dini hari. Pelaku saat itu menarik selimut yang digunakan korban saat tidur.

“Namun di saat korban sedang tidur, korban kaget setelah mengetahui dan melihat pelaku yang sudah berada di dalam kamar menarik selimut yang digunakan korban,” kata Ressa kepada wartawan, Selasa (18/3/2025).

Saat itu, kata dia, pelaku mengancam korban dengan kapak yang dibawanya. Pelaku lalu memerkosa korban di rumahnya tersebut.

“Pelaku saat itu membawa kapak lalu mengancam korban menggunakan kapak agar membuka celana dan bajunya, dan sempat di ancam akan dibunuh jika korban berteriak, dan setelah korban menuruti perintah pelaku kemudian pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban,” ujarnya.

Setelah melakukan aksinya tersebut, lanjut dia, pelaku kemudian mengambil ponsel milik korban. Korban saat itu diminta masuk ke dalam kamar mandi, sementara pelaku melarikan diri.