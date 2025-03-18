Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Perampokan Sadis di Depok, Setelah Diperkosa Korban Mau Dibunuh Pakai Kampak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |17:14 WIB
Kronologi Perampokan Sadis di Depok, Setelah Diperkosa Korban Mau Dibunuh Pakai Kampak
Kronologi Perampokan Sadis di Depok, Setelah Diperkosa Korban Mau Dibunuh Pakai Kampak
A
A
A

DEPOK - Perampokan sadis terjadi di sebuah rumah di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku juga melakukan pemerkosaan terhadap korban berinisial Y (36) yang merupakan pemilik rumah.

Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ressa Fiardy Marasabessy mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut.

Dia mengatakan, perampokan sadis itu terjadi pada Sabtu (15/3) dini hari. Pelaku saat itu menarik selimut yang digunakan korban saat tidur.

“Namun di saat korban sedang tidur, korban kaget setelah mengetahui dan melihat pelaku yang sudah berada di dalam kamar menarik selimut yang digunakan korban,” kata Ressa kepada wartawan, Selasa (18/3/2025).

Saat itu, kata dia, pelaku mengancam korban dengan kapak yang dibawanya. Pelaku lalu memerkosa korban di rumahnya tersebut.

“Pelaku saat itu membawa kapak lalu mengancam korban menggunakan kapak agar membuka celana dan bajunya, dan sempat di ancam akan dibunuh jika korban berteriak, dan setelah korban menuruti perintah pelaku kemudian pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban,” ujarnya.

Setelah melakukan aksinya tersebut, lanjut dia, pelaku kemudian mengambil ponsel milik korban. Korban saat itu diminta masuk ke dalam kamar mandi, sementara pelaku melarikan diri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pemerkosaan depok perampokan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187963//rumah_di_depok_nyaris_ambruk_karena_longsor-ld1J_large.jpg
Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187912//viral-f1zg_large.jpg
Kronologi Pemerkosa Wanita Difabel Tewas Dikeroyok dan Jasadnya Diseret Motor Keliling Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187847//viral-Kpoa_large.jpg
Viral! Pemerkosa Wanita Difabel Diseret Motor Keliling Kampung dan Dipukuli Massa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186920//penangkapan_pencuri-j9wM_large.jpg
Todongkan Senjata Api, Dua Pelaku Curanmor di Depok Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421//penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710//viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement