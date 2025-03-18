Berangsur Surut, 18 RT di Jaktim dan Jaksel Masih Banjir Sore Ini

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan banjir imbas intensitas hujan tinggi dan luapan sejumlah kali mulai berangsur surut pada Selasa (18/3/2025) sore. Setidaknya belasan RT masih terendam banjir dengan ketinggian bervariasi terbanyak di wilayah Jakarta Timur.

"Update pukul 16.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 18 RT," ujar Kapusdatin BPBD DKI, M Yohan.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 2 RT yang terdiri dari:

- Kel. Rawa Buaya

* Jumlah: 2 RT

* Ketinggian: 60 cm

* Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Angke

Jakarta Selatan terdapat 2 RT yang terdiri dari:

- Kel. Pejaten Timur

* Jumlah: 1 RT

* Ketinggian: 30 cm

* Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung

- Kel. Cipulir

* Jumlah: 1 RT

* Ketinggian: 70 cm

* Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali pesanggrahan

Jakarta Timur terdapat 14 RT yang terdiri dari:

- Kel. Bidara Cina

* Jumlah: 3 RT

* Ketinggian: 70 s.d 90 cm

* Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung