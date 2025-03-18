KEK MNC Lido City Bagikan Takjil untuk Pengguna Jalan, Libatkan UMKM Lokal

BOGOR - KEK MNC Lido City bersama MNC Land dan MNC Peduli membagikan ratusan paket takjil untuk berbuka puasa bagi masyarakat yang melintas di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Selasa (18/3/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang bertujuan membantu para pengguna jalan khususnya pekerja dan buruh di sekitar kawasan, yang masih dalam perjalanan saat waktu berbuka tiba.

"Alhamdulillah, sebenernya melanjutkan dari beberapa kegiatan kita dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Jadi MNC Land dalam hal ini melalui KEK Lido dan MNC Peduli itu konsisten melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungannya. Hari ini Alhamdulilah kita berbagi takjil gratis yang salah satunya untuk membantu masyarakat yang sedang dalam perjalanan di jalan raya ini. Kita mempermudah mereka untuk berbuka puasa," kata GM Town Management KEK MNC Lido City, Syaiful Ardiansyah.

Selain berbagi dengan masyarakat, kegiatan ini juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Watesjaya dalam penyediaan takjil. Dengan begitu, program ini tidak hanya bermanfaat bagi penerima takjil tetapi juga memberikan manfaat ekonomo bagi para UMKM lokal di Desa Watesjaya.

"Sekaligus juga program ini sebenernya kerjasama juga dengan UMKM lokal di sini melalui badan usaha milik desa dari Watesjaya yang Insya Allah kegiatan ini kita harapkan bertujuan untuk membantu mengembangkan ekonomi dari masyarakat sekitar sini melalui UMKM-nya. Sekaligus juga seiring dengan program Kawasan Ekonomi Khusus lido yang memang ingin konsisten memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ungkapnya.

Syaiful pun berharap agar keberadaan KEK Lido ke depannya terus memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar khususnya di wilayah Cigombong.

"Harapannya semoga KEK Lido terus memberikan manfaat selain tentunya ke depan kita terus membangun juga dampak pembangunan dari ini dapat memberikan manfaat buat masyarakat sekitar," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)