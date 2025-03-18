Gandeng UMKM Lokal, Bumndes Watesjaya Apresiasi Kegiatan Pembagian Takjil Gratis untuk Warga

BOGOR - Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Watesjaya, Cigombong, Kabupaten Bogor mengapresiasi kegiatan pembagian takjil gratis dari KEK MNC Lido City bersama MNC Land dan MNC Peduli untuk warga yang akan berbuka puasa.

"Hari ini alhamdulillah banget ya, terima kasih untuk KEK Lido yang telah menyelenggarakan acara pembagian takjil gratis," kata Direktur Bumdes Watesjaya, Astari, Selasa (18/3/2025).

Sebab, kata dia, dalam kegiatan ini melibatkan para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setempat.

"Ini juga kami melibatkan UMKM lokal untuk penyediaan takjil. Jadi Alhamdulillah jadi selain bisa berbagi ke masyarakat kita juga berbagi ke UMKM lokal untuk penyedia takjil ini," ungkapnya.

Ke depan, pihaknya berharap bisa terus menjalin kerjasama antara Bumdes Watesjaya dengan KEK Lido City. Terlebih, kepada kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat sekitar KEK Lido City.

"Harapan ke depan saya ingin kegiatan ini dan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik ini lebih intens lagi, lebih baik lagi ke depannya dan kalau bisa lebih sering lagi. UMKM kita itu ada 8 klaster usaha. Jadi ada perikanan, peternakan, ada juga penyedia makanan jadi seperti ini, ada juga kraft. Jadi ke depannya melalui Bumdes bisa bekerjasama lebih intens lagi dengan KEK Lido untuk penyediaan atau apapun yang melibatkan UMKM sekitar," harapnya.

Sebelumnya, KEK MNC Lido City bersama MNC Land dan MNC Peduli membagikan ratusan paket takjil untuk berbuka puasa bagi masyarakat yang melintas di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.