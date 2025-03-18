7 RT Masih Banjir hingga Malam Ini, Kampung Melayu Jaktim Terendam 40-70 Cm

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat tujuh RT masih terendam banjir hingga Selasa (18/3/2025) malam ini. Adapun terbanyak di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur ketinggian masih mencapai 40-70 centimeter.

"Update pukul 20.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 7 RT," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI, M Yohan.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 2 RT yang terdiri dari:



- Kel. Rawa Buaya

* Jumlah: 2 RT

* Ketinggian: 60 cm

* Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Angke

Jakarta Selatan terdapat 1 RT yang terdiri dari: