Kayanya Alam Majapahit, Beras Bisa Ditukar dengan Keramik hingga Perhiasan dari Cina dan India

Kerajaan Majapahit konon memiliki kekayaan alam yang besar. Hasil pertanian menjadikan tumpuan dari kerajaan yang berada di wilayah timur Pulau Jawa ini. Sumber daya alam (SDA) pertanian bahkan berhasil diekspor hingga ke Cina dan India, untuk ditukar dengan komoditi lain.

Memang secara tipologi Majapahit merupakan kerajaan agraris, di tengah armada maritim yang kuat dan disegani se antero nusantara. Beras menjadi tulang punggung ekonomi kerajaan hingga menciptakan swasembada pangan.

Bahkan konon beras dari wilayah kekuasaan Majapahit berhasil diekspor. Komoditi beras itu juga dibawa ke Maluku, dan ditukar dengan rempah-rempah. Beras itu juga diperjualbelikan hingga menjadi referensi pedagang-pedagang asal Cina, India, dan jazirah Arab.

Dikutip dari "700 Tahun Majapahit Suatu Bunga Rampai" dari pedagang-pedagang Cina dan India itu beras ditukar dengan keramik, kain sutera, dan benda-benda logam yang jika dikalkulasikan saat ini lebih mahal daripada harga berasnya.

Keuntungan yang diperoleh dari penguasaan atas perdagangan beras itu rupanya telah mendorong para pejabat kerajaan memacu peningkatan hasil beras yang ditanam oleh petani. Kelebihan beras yang dihasilkan oleh petani Di Majapahit setidak-tidaknya menyiratkan kecanggihan teknologi yang diterapkan pada sektor pertanian di kerajaan tersebut.