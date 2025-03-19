Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ridwan Kamil Ngaku Tak Tahu Perihal Kasus Korupsi Bank BJB

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |12:44 WIB
Ridwan Kamil Ngaku Tak Tahu Perihal Kasus Korupsi Bank BJB
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terseret dalam perkara dugaan korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten alias Bank BJB. Ridwan Kamil mengaku tidak mengetahui perihal masalah yang menyeret namanya.

Ia mengaku baru mengetahui kasus ini dari pemberitaan di media. Dalam hal ini ada dugaan mark up pada anggaran belanja di Bank BJB.

"Berdasarkan informasi yang saya baca dari beberapa media, KPK menyebut telah terjadi dugaan mark up dalam anggaran belanja untuk media di bank BJB," ucap Ridwan Kamil dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (19/3/2025).

Ridwan Kamil mengaku dirinya menjadi memiliki fungsi ex officio di sejumlah tempat lantaran dirinya merupakan Gubernur Jawa Barat. Dalam urusan BUMD misalnya, ia mengaku kerap mendapatkan laporan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BJB KPK Ridwan Kamil
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191414//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-gt1I_large.jpg
KPK Geledah Kompleks Kantor Kabupaten Bekasi, Sita Dokumen dan Barang Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/33/3191377//lisa_mariana-kKzq_large.jpg
Lisa Mariana Bongkar Sosok Artis AK yang Diduga Wanita Simpanan RK: Gue Kesal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191370//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-Q6Cl_large.jpg
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu, Sita Uang Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191364//kpk_tahan_kasi_datun_kejari_hulu_sungai_utara_yang_kabur_saat_ott-l4Kf_large.jpg
KPK Tahan Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara yang Kabur saat OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191355//bupati_bekasi_dan_ayahnya_perdana_diperiksa_kpk_usai_jadi_tersangka-8dok_large.jpg
Bupati Bekasi dan Ayahnya Perdana Diperiksa KPK Usai Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191347//wakil_ketua_kpk_fitroh_rohcahyanto-ICKG_large.jpg
Rapor KPK Sepanjang 2025: 11 OTT, 118 Tersangka hingga Pulihkan Aset Rp1,53 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement