Ridwan Kamil Ngaku Tak Tahu Perihal Kasus Korupsi Bank BJB

JAKARTA - Nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terseret dalam perkara dugaan korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten alias Bank BJB. Ridwan Kamil mengaku tidak mengetahui perihal masalah yang menyeret namanya.

Ia mengaku baru mengetahui kasus ini dari pemberitaan di media. Dalam hal ini ada dugaan mark up pada anggaran belanja di Bank BJB.

"Berdasarkan informasi yang saya baca dari beberapa media, KPK menyebut telah terjadi dugaan mark up dalam anggaran belanja untuk media di bank BJB," ucap Ridwan Kamil dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (19/3/2025).

Ridwan Kamil mengaku dirinya menjadi memiliki fungsi ex officio di sejumlah tempat lantaran dirinya merupakan Gubernur Jawa Barat. Dalam urusan BUMD misalnya, ia mengaku kerap mendapatkan laporan.