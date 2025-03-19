Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,9 Guncang Maluku

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |15:41 WIB
Gempa M4,9 Guncang Maluku
Ilustrasi Gempa Bumi. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan 4,9 magnitudo (M) mengguncang Barat Laut Maluku Tenggara Barat, Rabu (19/3/2025). Adapun gempa tersebut berada di kedalaman 153 kilometer.

BMKG menyebutkan gempa itu terjadi pukul 15.22 WIB. Koordinat gempa 7.35 Lintang Selatan dan 129.84 Bujur Timur.

“Mag:4.9, 19-Mar-2025 15:22:34WIB, Lok:7.35LS, 129.84BT (176 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT), Kedlmn:153 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG yang dilansir Okezone. 

Adapun titik gempa berada di 176 kilometer Barat Laut Maluku Tenggara Barat, dengan kedalaman 153 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut. 

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
