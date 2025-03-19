Gempa M4,9 Guncang Maluku

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan 4,9 magnitudo (M) mengguncang Barat Laut Maluku Tenggara Barat, Rabu (19/3/2025). Adapun gempa tersebut berada di kedalaman 153 kilometer.

BMKG menyebutkan gempa itu terjadi pukul 15.22 WIB. Koordinat gempa 7.35 Lintang Selatan dan 129.84 Bujur Timur.

“Mag:4.9, 19-Mar-2025 15:22:34WIB, Lok:7.35LS, 129.84BT (176 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT), Kedlmn:153 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG yang dilansir Okezone.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Puteranegara Batubara)