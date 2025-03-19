Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kerugian Capai Rp105 Miliar, 90 Orang Jadi Korban Investasi Bodong Kripto

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |17:38 WIB
Kerugian Capai Rp105 Miliar, 90 Orang Jadi Korban Investasi Bodong Kripto
Ilustrasi Bareskrim Polri. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri mengungkap, sebanyak 90 orang menjadi korban online scam jaringan internasional dengan modus trading saham dan mata uang kripto, dengan kerugian mencapai Rp105 miliar.

"Sampai dengan saat ini jumlah korban mencapai 90 orang dan diperkirakan akan terus bertambah, adapun jumlah total kerugian dari 90 orang tersebut mencapai 105 miliar rupiah," kata Dir Tipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Himawan mengatakan, korban tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Adapun kejahatan online scam dengan modus trading saham dan mata uang kripto ini berawal pada September 2024. Di mana para korban melihat iklan di Facebook tentang trading saham dan mata uang kripto.

Para korban, kata Himawan, membuka iklan tersebut dan kemudian diarahkan untuk menghubungi nomor WhatsApp, yang adminnya mengaku sebagai Profesor AS. Himawan menjelaskan, dalam komunikasi pesan singkat tersebut, korban diajari pelaku bagaimana cara menjalankan trading saham dan mata uang kripto.

"Selanjutnya, korban diarahkan bergabung ke dalam grup WhatsApp yang didalamnya terdapat nomor WhatsApp yang mengaku sebagai mentor dan sekretaris dari bisnis trading saham dan mata uang kripto dengan nama platform JYPRX, SYIPC, dan LEEDXS," kata Himawan. 

Kemudian, untuk mempelajari bisnis trading saham dan mata uang kripto, korban diarahkan mengikuti pelajaran tiap malam yang diberikan oleh orang yang mengaku Profesor AS. "Korban dijanjikan akan mendapatkan keuntungan atau bonus sebesar 30 sampai dengan 200 persen setelah bergabung dalam bisnis trading saham dan mata uang kripto tersebut," kata Himawan. 

 

