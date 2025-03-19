Ketua Komisi I DPR Temui Prabowo di Istana Negara, Bahas RUU TNI?

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Ia menyebutkan, pertemuan dengan Presiden Prabowo itu di antaranya membahas berbagai hal, termasuk RUU TNI.

"Iya (bahas RUU TNI). Banyak lah diskusi, banyak hal," kata Utut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat Rabu (19/3/2025).

Utut mengaku Presiden Prabowo Subianto tak ada masalah, dan mempersoalkan terkait RUU TNI yang akan dibawa ke paripurna DPR besok.

"Kan semuanya enggak ada masalah," jelas dia.

Dia pun enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto itu.

Sebagai informasi, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) akan disahkan dalam rapat paripurna DPR , Kamis (20/3/2025) besok. Saat ini tinggal menunggu Badan Musyawarah (Bamus) memutuskan jadwal rapat paripurna.

"Hasil rapat kemarin, itu sudah diputuskan di tahap I, jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap II yaitu akan dibacakan di paripurna, yang insyaAllah dijadwalkan besok," kata Dave di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).