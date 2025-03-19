Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Sebut Setengah Populasi Indonesia Laksanakan Mudik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |18:11 WIB
Polri Sebut Setengah Populasi Indonesia Laksanakan Mudik
Ilustrasi Institusi Polri. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Satgas Humas Operasi Ketupat 2025 Humas Polri resmi digelar. Kegiatan itu dipimpin oleh Karo Penmas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko yang mewakili Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho.

Trunoyudo menyampaikan di mana seluruh personel harus menjalankan tugas sesuai SOP yang telah ditentukan dan memberikan kenyamanan serta rasa aman bagi pemudik. Dalam Satgas Humas sendiri, turut dilibatkan 43 personel.

“Hari ini telah digelar personel dan kemudian juga dipersiapkan dan diperlihatkan tadi beberapa perlengkapannya, baik itu kendaraan, perlengkapan alat utama dalam melaksanakan tugas, serta operatornya siapa dan bagaimana nanti sistem skema landscape dalam kinerja menghadapi Operasi Ketupat,” ujar Trunoyudo, Rabu (19/3/25).

Menurutnya, jumlah pemudik diperkirakan akan mencapai kurang lebih 146,47 juta orang atau sebesar 52% dari populasi masyarakat Indonesia. Kemudian, terdapat 126.736 objek yang menjadi fokus pengamanan.

Ditegaskan Truoyudo, arus mudik akan diperkirakan mengalami puncaknya pada 27 dan 28 Maret 2025. Sedangkan arus balik mengalami puncak pada 5 dan 6 April 2025.

 

