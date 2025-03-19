Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa GM PT JN Terkait Dugaan Korupsi Akuisisi ASDP

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |17:07 WIB
KPK Periksa GM PT JN Terkait Dugaan Korupsi Akuisisi ASDP
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam perkara dugaan korupsi proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry pada periode 2019-2022.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika menyebut dua orang yang dipanggil merupakan General Manager (GM) PT Jembatan Nusantara. Mereka di antaranya Davit Atmajiya selaku GM Komersial & Operasi PT Jembatan Nusantara dan Oke Santika selaku GM SDM & Pendukung Bisnis PT Jembatan Nusantara.

"Hari ini, Rabu (19/3), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2019-2022," ucap Tessa dalam keterangannya, Rabu (19/3/2025).

Tessa menyebut Davit memenuhi panggilan KPK hari ini. Sementara, Oke Santika akan memenuhi panggilan besok, Kamis 20 Maret 2025. Adapun penyidik mendalami keduanya terkait performa atau kinerja kapal yang belakangan diakusisi oleh PT ASDP.

"Saksi didalami terkait dengan Performa/Kinerja Kapal Kapan milik PT JN yang diakuisisi oleh PT ASDP," tambah Tessa.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga mantan jajaran direksi PT ASDP. Mereka di antaranya Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2017-2024, Ira Puspadewi (IP) ; Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2020-2024, Harry Muhammad Adhi Caksono (HM) dan Direktur Komersial dan pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2019-2024, Muhammad Yusuf Adi (MYA).

Selain direksi PT ASDP, KPK juga menetapkan pemilik PT Jembatan Nusantara, Adjie sebagai tersangka. Kasus perkara ini dimulai pada tahun 2014 di mana Adjie selaku pemilik PT JN menawarkan perusahaan miliknya untuk diakuisisi PT ASDP. Hanya saja, saat itu sebagai Dewan Direksi, Dewan Komisaris hingga Direksi PT ASDP tidak menyetujui penawaran Adjie.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Korupsi ASDP korupsi KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191414//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-gt1I_large.jpg
KPK Geledah Kompleks Kantor Kabupaten Bekasi, Sita Dokumen dan Barang Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191370//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-Q6Cl_large.jpg
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu, Sita Uang Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191364//kpk_tahan_kasi_datun_kejari_hulu_sungai_utara_yang_kabur_saat_ott-l4Kf_large.jpg
KPK Tahan Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara yang Kabur saat OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191362//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-aOG6_large.jpg
Kejagung Tetapkan Kepala Kejari Bangka Tengah Tersangka Korupsi, Terima Duit Rp840 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191355//bupati_bekasi_dan_ayahnya_perdana_diperiksa_kpk_usai_jadi_tersangka-8dok_large.jpg
Bupati Bekasi dan Ayahnya Perdana Diperiksa KPK Usai Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191347//wakil_ketua_kpk_fitroh_rohcahyanto-ICKG_large.jpg
Rapor KPK Sepanjang 2025: 11 OTT, 118 Tersangka hingga Pulihkan Aset Rp1,53 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement