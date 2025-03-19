Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tragedi Berdarah di Karang Manik: Tiga Polisi Tewas Saat Gerebek Sabung Ayam Ilegal, Saksikan Selengkapnya Malam Ini di The Prime Show bersama Dhiandra Mugni, Pukul 20.00 WIB, hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |18:02 WIB
Tragedi Berdarah di Karang Manik: Tiga Polisi Tewas Saat Gerebek Sabung Ayam Ilegal, Saksikan Selengkapnya Malam Ini di The Prime Show bersama Dhiandra Mugni, Pukul 20.00 WIB, hanya di iNews
The Prime Show (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan, Lampung, menjadi saksi tragedi berdarah yang mengguncang Indonesia. Pada Senin (17/3/2025) sore, Kapolsek Negara Batin, Iptu Lusiyanto, bersama dua anggotanya, Bripka Petrus Apriyanto dan Bripda Ghalib Surya Ganta  gugur dalam tugas. Ketiga anggota polisi ini tewas dengan luka tembak di kepala saat melakukan penggerebekan terhadap arena judi sabung ayam ilegal.  

Kejadian ini menggemparkan publik dan memicu penyelidikan besar-besaran dari kepolisian  dan TNI. Tragedi ini bukan hanya sekadar kasus kriminal biasa, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap hukum yang tidak bisa dibiarkan. 

Saat ini Polisi tengah mengusut siapa dalang dari penembakan kejam ini. Masyarakat Indonesia, terutama warga Lampung berduka atas kehilangan tiga pahlawan yang gugur dalam tugas. Keluarga korban kini hanya bisa menunggu keadilan ditegakkan. Selain itu, masyarakat juga menuntut tindakan tegas terhadap perjudian ilegal yang terus merajalela di beberapa daerah. Mereka meminta aparat lebih serius dalam memberantas kelompok kriminal yang berani menantang hukum. Lantas bagaimana kelanjutan dari kasus ini?

Saksikan selengkapnya di The Prime Show “Gerebek Sabung Ayam Berdarah di Karang manik” bersama Dhiandra Mugni, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, hanya di iNews

(Awaludin)

      
