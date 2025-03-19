Tragedi Berdarah di Karang Manik: Tiga Polisi Tewas Saat Gerebek Sabung Ayam Ilegal, Saksikan Selengkapnya Malam Ini di The Prime Show bersama Dhiandra Mugni, Pukul 20.00 WIB, hanya di iNews

JAKARTA - Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan, Lampung, menjadi saksi tragedi berdarah yang mengguncang Indonesia. Pada Senin (17/3/2025) sore, Kapolsek Negara Batin, Iptu Lusiyanto, bersama dua anggotanya, Bripka Petrus Apriyanto dan Bripda Ghalib Surya Ganta gugur dalam tugas. Ketiga anggota polisi ini tewas dengan luka tembak di kepala saat melakukan penggerebekan terhadap arena judi sabung ayam ilegal.

Kejadian ini menggemparkan publik dan memicu penyelidikan besar-besaran dari kepolisian dan TNI. Tragedi ini bukan hanya sekadar kasus kriminal biasa, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap hukum yang tidak bisa dibiarkan.

Saat ini Polisi tengah mengusut siapa dalang dari penembakan kejam ini. Masyarakat Indonesia, terutama warga Lampung berduka atas kehilangan tiga pahlawan yang gugur dalam tugas. Keluarga korban kini hanya bisa menunggu keadilan ditegakkan. Selain itu, masyarakat juga menuntut tindakan tegas terhadap perjudian ilegal yang terus merajalela di beberapa daerah. Mereka meminta aparat lebih serius dalam memberantas kelompok kriminal yang berani menantang hukum. Lantas bagaimana kelanjutan dari kasus ini?

(Awaludin)