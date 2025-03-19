Antusias, Tim Mudik iNews Media Group Siap Bertugas Sampaikan Laporan Terkini

JAKARTA - Tim Mudik iNews Media Group (IMG) resmi dilepas dari Gedung iNews Tower, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025). Seluruh tim akan disebar ke berbagai lokasi strategis untuk memberi laporan terkini terkait arus mudik maupun arus balik lebaran 2025.

Seluruh tim mudik yang bertugas terlihat antusias untuk menjalankan tugas tersebut. Terlihat dari paras yang sangat bersemangat untuk menuju lokasi tugasnya masing-masing di Pulau Jawa.

CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo memberikan semangat kepada seluruh tim mudik yang akan bertugas. Sebab, apa yang akan dilakukan merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Pesan saya untuk rekan-rekan saya di iNews Media Group, rekan-rekan yang turun langsung ke lapangan untuk meliput arus mudik dan arus balik, jaga kesehatan, jaga semangat, karena apa yang rekan-rekan kerjakan ini untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia," kata Angela di sela pelepasan tim mudik, Rabu (19/3/2025).

Sebagai informasi, tim mudik iNews Media Group akan terjun di tujuh titik dengan 12 tim yang akan melakukan peliputan. Titik-titik tersebut menjadi langganan laporan setiap tahun yang dilakukan oleh iNews Media Group.

Dalam pelepasan Tim Mudik iNews Media Group 2025 juga turur dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Iwan Saktiadi.