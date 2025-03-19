Kapolri Hadiri Safari Ramadhan Bareng Ulama-Masyarakat di Polda Jateng, Perkuat Silaturahmi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Safari Ramadhan bersama Ulama dan elemen masyarakat Jawa Tengah di Mapolda Jateng, Rabu (19/3/2025). Kegiatan ini untuk memperkuat silahturahmi serta menjaga sinergisitas yang sudah berjalan dengan baik.

"Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk terus mempererat tali silaturahmi antara Polri, TNI dengan masyarakat serta meningkatkan keimanan kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan dan menyambut hari kemenangan Idul Fitri 1446 H," kata Sigit.

Kegiatan ini juga dilaksanakan pemberian santunan kepada anak yatim-piatu. Yang kemudian dilanjutkan dengan buka Puasa bersama.

Sebelum menghadiri kegiatan ini, Kapolri melakukan peninjauan ke sejumlah titik terkait dengan kesiapan arus mudik Lebaran 2025.

Guna memastikan kesiapan personel dalam Operasi Ketupat 2025, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Posko Terpadu Pejagan, Kabupaten Brebes, pada Rabu (19/3/2025). Dalam kunjungannya, Ia didampingi oleh Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo, PJU Mabes Polri, Forkopimda, serta jajaran terkait.

Dalam kegiatan tersebut, Sigit menegaskan bahwa seluruh jajaran kepolisian telah menyiapkan berbagai strategi untuk memastikan arus mudik dan balik lebaran berlangsung aman dan nyaman.