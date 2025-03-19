1 Warga Sipil Jadi Tersangka Judi Sabung Ayam di Lokasi Penembakan 3 Polisi

Warga sipil jadi tersangka judi sabung ayam di lokasi penembakan 3 polisi (Foto: Ira Widya/Okezone)

BANDARLAMPUNG - Polda Lampung menetapkan seorang pemain judi sabung ayam sebagai tersangka. Pria tersebut merupakan seorang warga sipil bernama Zulkarnaen.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengatakan, penetapan tersangka ini setelah dilakukan serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim join investigasi yang terdiri dari TNI-Polri.

Helmy menjelaskan, dalam peristiwa tersebut ditemukan dua tindak pidana yakni perjudian sabung ayam dan pembunuhan.

"Dari peristiwa itu, kami (tim gabungan) sepakat dibagi 2 kluster yakni perjudian sabung ayam dan peristiwa meninggalnya atau penembakan terhadap petugas yang mengakibatkan meninggal dunia," ujar Helmy, Rabu (19/3/2025).

Helmy menyebutkan untuk tindak pidana perjudian, pihaknya telah menetapkan Z sebagai tersangka dengan beberapa barang bukti.

"Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP diantaranya uang tunai Rp 21 juta, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala," ungkapnya.