Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Utusan Jokowi, Deddy Sitorus Diminta Buktikan Siapa yang Kirim ke PDIP

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |20:11 WIB
Soal Utusan Jokowi, Deddy Sitorus Diminta Buktikan Siapa yang Kirim ke PDIP
Jokowi Widodo (Foto: Ary Wahyu/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PASBATA (Pasukan Bawah Tanah), David Febrian meminta Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menunjukkan bukti yang jelas terkait pernyataannya mengenai adanya utusan yang menemui jajaran PDIP. Di mana, utusan itu menginstruksikan agar Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.

David pun meminta Deddy jangan hanya omon-omon dan menggiring opini dan harus mengungkap siapa yang memberi instruksi utusan tersebut. Sebab, pernyataannya itu membentuk opini seolah utusan tersebut dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Jangan hanya berbicara kosong alias omon-omon. Jangan biasakan menggiring opini publik untuk kepentingan tertentu. Kalau memang benar ada perintah seperti yang disampaikan Deddy Sitorus, tunjukkan siapa yang memberi instruksi itu dan siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan pesan itu, Jangan hanya membuat fitnah yang merugikan banyak pihak,terutama pihak dari bapak mantan presiden jokowi," kata David dalam keterangan persnya, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Deddy harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya jangan hanya dijadikan sebagai alat politik yang ujungnya hanya untuk memecah belah atau merusak stabilitas politik Tanah Air. Sebab, kata David, jika pernyataan Deddy tidak terbukti hanya memperkeruh situasi politik.  

David menegaskan, alih-alih menyebarkan isu negatif, lebih baik melihat banyaknya Jasa yang telah diberikan Presiden RI ke-7 itu. Ia pun berharap Jokowi di masa purna tugasnya bisa menikmatinya dengan tenang dan aman. Lagi pula sejatinya semua presiden itu baik karena memiliki tujuan yang sama untuk membangun bangsa. Ia meminta jangan melulu melihat kurangnya saja, karena setiap manusia pasti jauh dari kata sempurna.

"Biarkan Pak Presiden ke-7 Jokowi menjalani masa pensiun dengan tenang dan tidak terganggu oleh isu-isu politik yang tidak substansial, apalagi Pak Jokowi sangat berjasa pada bangsa ini," katanya.

jokowi

Saat ini, Indonesia berada di era baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Ini adalah era perubahan, di mana koruptor yang merugikan negara ditangkap, serta diungkap, ini harus didukung karena ini untuk kepentingan bersama,bukan bicara saat ini saja tapi untuk masa depan bangsa yang lebih baik,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
utusan jokowi jokowi pdip
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191291/pdip-5TNW_large.jpg
Bencana Sumatera, PDIP Gelar Konferda DKI Secara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276/pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248/pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182337/pdip-5UWY_large.jpg
Gelar Pertunjukan Wayang Kulit, PDIP: Pegang Teguh Perjuangan dan Lawan Kezaliman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310/pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement