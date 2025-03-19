Menko AHY Apresiasi Pelepasan Tim Mudik iNews Media Group

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi pelepasan tim mudik lebaran 2025 iNews Media Group (IMG). Adapun agenda pelepasan ini dilaksanakan di Lobby Inews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

"Saya mengapresiasi karena tim lapangan ini telah dilepas untuk meliput apa yang terjadi secara langsung di lapangan," kata AHY.

Tim liputan mudik yang terdiri dari 63 orang ini akan tersebar di 7 titik jalur mudik lebaran 2025. Nantinya tim akan melaporkan informasi terbaru di jalur mudik lebaran 2025. Informasi tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat yang sedang berpergian pada musim mudik lebaran 2025.

"Apakah itu kepadatan lalu lintas kemudian juga kondisi cuaca terakhir termasuk informasi jika ada rekayasa lalulintas yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dan jajaran yang lain sehingga masyarakat bisa melakukan perjalanan dengan lebih aman nyaman dan juga menyenangkan," katanya.

Pada kesempatan itu, AHY berpesan agar para pemudik ataupun tim peliputan mudik untuk senantiasa menjaga kesehatannya. Ia menegaskan, bahwa kesehatan selama perjalanan mudik merupakan hal yang utama, pengendara disarankan untuk istirahat sejenak jika tubuhnya merasa lelah.

"Yang paling penting kembali ke keluarga tercinta di kampung halaman tapi semuanya selamat dan bisa merayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan dan juga suka cita," ujarnya.