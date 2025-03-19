Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Angela Minta Tim Mudik INews Media Group Jaga Semangat dan Kesehatan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |20:28 WIB
Angela Minta Tim Mudik INews Media Group Jaga Semangat dan Kesehatan
Pelepasan tim mudik inews media group (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - CEO Inews Media Group (IMG), Angela Tanoesoedibjo melepas tim peliputan mudik lebaran 2025 di Lobby Inews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025). Dia meminta rekan-rekannya yang terlibat dalam liputan mudik ini, untuk selalu menjaga semangat dan kesehatannya. 

"Ya pesan saya untuk rekan-rekan saya di inews media grup, 63 rekan-rekan yang turun langsung ke lapangan untuk meliput arus mudik dan arus balik jaga kesehatan jaga semangat," kata Angela kepada wartawan.

Dia menjelaskan semangat dan kesehatan rekan-rekan ini sangat diperlukan untuk memberikan informasi yang akurat selama musim mudik lebaran 2025. Informasi tersebut pun diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

"Karena apa yang rekan rekan kerjakan ini untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia," tuturnya.

Adapun, saat acara pelepasan tim mudik, turut hadir mendampingi Angela yakni Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Angela menyebabkan tim akan mulai menyampaikan laporan mudik sejak 24 Maret sampai 8 April 2025.

Dia menjelaskan bahwa 63 orang itu terdiri dari reporter, cameraman, pilot drone dan tim SNG. Puluhan orang itu akan tersebar di 7 titik.

"Ada rest area KM 57, gerbang tol Cikatama, Tol Cipali, gerbang tol Kalikangkung, tanjakan Gentong Tasik dan juga Merah dan Bakauheni," ucapnya.

 

