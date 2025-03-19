Ketua DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza di Tengah Gencatan Senjata

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengecam serangan brutal tentara Israel ke wilayah Gaza Utara, Palestina, di tengah kesepakatan gencatan senjata. Menurutnya, serangan udara terhadap warga sipil di jalur Gaza yang dilakukan Israel telah melanggar prinsip kemanusiaan dan hukum Internasional.

"Serangan yang dilakukan oleh Israel bukan hanya pelanggaran terhadap gencatan senjata yang telah disepakati, tetapi juga bentuk ketidakpedulian terhadap nyawa manusia dan upaya perdamaian di Timur Tengah," ujar Puan Maharani, Rabu (19/3/2025).

Seperti diketahui, militer Israel melanggar gencatan senjata secara sepihak pada Selasa (18/3) dengan memborbardir Gaza. Serangan yang terjadi setelah berakhirnya gencatan senjata ini menyebabkan ratusan warga Palestina tewas dan terluka, termasuk banyak perempuan dan anak-anak.

Puan menilai, tindakan Israel tidak dapat diterima karena melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan serta hukum internasional.

“Serangan terhadap warga sipil yang dilakukan militer Israel merupakan kejahatan perang yang bertentangan dengan banyak hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Adapun serangan Israel tersebut mengakhiri kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas yang berlaku sejak 19 Januari lalu. Melalui pernyataannya, Pemerintah Israel menuturkan gempuran terbaru ini dilakukan setelah Hamas berulang kali menolak membebaskan sandera mereka.

Terlepas dari hal itu, Puan menilai keputusan Israel melancarkan serangan di tengah gencatan senjata sangat tidak bisa diterima. Terlebih, serangan terjadi sekitar pukul 02.00 waktu Gaza, ketika warga tengah bersiap untuk sahur.

"Pengeboman di bulan suci Ramadan menunjukkan tindakan yang tidak manusiawi dan mengabaikan norma- norma kemanusiaan global," tegas Puan.