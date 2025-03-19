Musim Mudik Lebaran, Posko Gabungan Nasional Disiapkan di Bandara

TANGERANG – Menjelang Hari Raya Idul Firi 2025, InJourney Aviation Services (IAS) selaku sub-holding dari InJourney, menggelar pembukaan Posko Gabungan Nasional (POSGABNAS) IAS Group. Kegiatan ini diselenggarakan di APSpace, Soekarno-Hatta Airport Terminal 3 Domestik, Tangerang dihadiri Kepala

Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno Hatta, Direksi PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Direksi PT Angkasa Pura Indonesia, Direksi IAS Group, Direksi PT Garuda Indonesia, Direksi PT Citilink Indonesia, dan Direksi PT Pelita Air Service.

Posko Gabungan Nasional (POSGABNAS) IAS Group akan dilaksanakan mulai tanggal 20 Maret 2025 – 08 April 2025 secara serentak di bandara regional 1 (KNO), bandara regional 2 (CGK), bandara regional 3 (DPS), dan bandara regional 4 (UPG).

POSGABNAS dibentuk dalam rangka mensinergikan dan mengkolaborasikan entitas yang ada di dalam IAS Group agar dapat meningkatkan layanan kepada pengguna Jasa Bandara dan Airlines. Fungsi utama pembentukan POSGABNAS adalah pemantauan kondisi pelayanan di setiap bandara secara real time , termasuk lalu lintas udara, pemrosesan penumpang, bagasi, kargo, dan fasilitas bandara lain melalui data center tools berbasis digital seperti Manajemen Operasi Traffic (MOT), Cargo Integrated System (CIS), Gapura Integrated System (GIS), dan Baggage Delivery Time (BDT) serta berfungsi sebagai pusat komunikasi krisis apabila terjadi situasi darurat atau krisis dan memantau feedback dari customer melalui saluran keluhan pelanggan yang ditempatkan di setiap titik layanan.

Selain pembukaan POSGABNAS IAS Group, IAS juga melakukan conference pers guna memberikan informasi terkait kesiapan layanan IAS Group dan dukungan InJourney terhadap layanan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 untuk memastikan pelayanan terbaik di seluruh bandara yang dikelolanya serta mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang serta memastikan kenyamanan dan keamanan perjalanan udara bagi masyarakat.

Direktur Utama IAS, Dendi Danianto menyatakan, untuk mengantisipasi potensi lonjakan penumpang selama periode Idul Fitri 2025. “Kami telah mempersiapkan kualitas layanan dan customer experience yang melebihi harapan melalui inisiatif traffic monitoring , stakeholder collaboration , dan proactive action diseluruh bandara di Indonesia,” ucapnya.

“IAS juga menghadirkan berbagai rangkaian dan program promo diskon spesial diseluruh layanan yang dikelola oleh IAS Group yang terdiri dari Pax Concierge melalui layanan pelanggan “Joumpa”, layanan lounge di bandara “Concordia dan Saphire“, dan layanan baggage service bernama “It’s a Wrap". Selain itu para pelanggan akan mendapatkan keistimewaan sambutan saat mengunjungi berbagai layanan IAS Group di seluruh bandara yang dikelola oleh InJourney Airport. Mulai dari beragam activation, welcoming letter , special gift juga para petugas frontliner yang menggunakan baju atau aksesoris ramadhan akan menyambut dan menyapa para pelanggan dengan hangat.” tutupnya.