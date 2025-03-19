Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pelepasan Tim Mudik iNews Media Group, Polisi Ingatkan Pemudik Lebaran Lakukan Persiapan Matang

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |21:18 WIB
Pelepasan Tim Mudik iNews Media Group, Polisi Ingatkan Pemudik Lebaran Lakukan Persiapan Matang
Polisi ingatkan pemudik lebaran lakukan persiapan matang (Foto: M Fadli Ramadan/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Iwan Saktiadi memastikan Polri siap mengatur keamanan dan kelancaran mudik lebaran 2025. Tapi, ia mengingatkan kepada para pemudik untuk melakukan persiapan matang.

Mudik lebaran merupakan tradisi di Indonesia yang dilakukan setiap Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi akan ada pergerakan sebesar 120 juta orang. Mobil pribadi akan menjadi alat transportasi terbanyak yang akan digunakan masyarakat.

Untuk itu, Kombes Pol Iwan meminta masyarakat memiliki persiapan matang sebelum melakukan perjalanan mudik. Sebab, lalu lintas diprediksi akan padat yang akan menguras kondisi fisik selama menempuh perjalanan panjang.

Kombes Pol Iwang juga memastikan kepolisian sudah melakukan mitigasi titik-titik rawan sepanjang jalur mudik dan arus balik. Ini bertujuan agar melakukan tindakan lebih cepat apabila terjadi peristiwa tak terduga.

"Ya, tentunya yang perlu kita sampaikan, pesan kepada para pemudik adalah mengenai kesiapan dari masing-masing pribadi. Tentunya kesiapan itu baik fisik bagi pengemudinya ataupun kendaraannya," kata Kombes Pol Iwan di sela pelepasan Tim Mudik iNews Media Group, di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

 

Halaman:
1 2
      
