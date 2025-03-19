Dekopin: Manfaat Koperasi Desa Merah Putih Bukan 5 Tahun ke Depan, Melainkan Selamanya!

JAKARTA - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menyarankan, sebelum Koperasi Desa Merah Putih dibentuk sebaiknya masyarakat diberikan edukasi serta pemahaman tentang koperasi. Diketahui, Pemerintah menargetkan pembentukan 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih hingga September 2025 mendatang.

"Berikan dulu masyarakat pengetahuan tentang koperasi, apa manfaatnya, manajemen dan pengelolaan yang baik seperti apa, dan sebagainya,” ujar Wakil Ketua Umum Komunikasi Publik dan Sosialisasi Dekopin, Teguh Eko Prastyono, di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

“Jangan langsung dibuatkan tanpa dibekali pengetahuan, itu sangat berisiko," sambung Eko.

Eko mengingatkan bahwa kebijakan Presiden Prabowo yang melakukan efisiensi anggaran yaitu agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran.

"Jadi jangan sampai program Koperasi Desa Merah Putih ending-nya tidak sesuai tujuan. Jangan sampai terkesan proyek 'jadi-jadian' yang menghambur-hamburkan uang negara," ucapnya.

Gus Tep -- panggilan akrabnya -- mengatakan, manfaat dari pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya untuk lima tahun ke depan, melainkan untuk selamanya.

"Saya berkeyakinan, masyarakat sangat antusias terhadap rencana ini, tapi harus dipersiapkan dengan matang-matang, jangan gerabak-gerubuk, asal-asalan," ujarnya.

Dekopin sendiri, kata Eko, bersedia untuk bersinergi dengan pemerintah memberikan pendidikan dan pendampingan kepada masyarakat.

"Selain di Dekopin, saya juga sebagai Wakil Ketua Induk Koperasi Tani dan Nelayan (INKOPTAN). Anggota kami di daerah-daerah juga bisa sinergi untuk membantu pengembangan Koperasi Desa Merah Putih," ujar Eko.

Eko kemudian mengapresiasi kesiapan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan menyalurkan dana pinjaman ke Koperasi Desa Merah Putih. Namun, dia ingatkan kembali, jangan sampai terjadi penyelewengan. "Penyaluran pinjaman ini sangat berisiko kalau tidak disiapkan skemanya, sistemnya," pungkasnya.