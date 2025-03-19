Ngopi Bareng Raffi Ahmad, Cara Kemenag Perkuat Pendidikan Islam Berbasis Cinta

JAKARTA - Kementerian Agama RI menggandeng publik figur Raffi Ahmad untuk memperkuat pendidikan Islam berbasis cinta. Keterlibatan Utusan Khusus Kepresidenan Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ini ditandai dengan kehadirannya pada Kick Off Ngopi (Ngobrolin Pendidikan Islam) Bareng Raffi Ahmad.

Kick Off Ngopi ini bertajuk "Kurikulum Berbasis Cinta, Siapkan Generasi Emas!". Acara berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Wakil Menteri Agama Romo H. R. Muhammad Syafi’, mengatakan, kurikulum berbasis cinta merupakan langkah strategis dalam menanamkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan kepedulian terhadap lingkungan serta sesama manusia.

“Ketika kita berbicara tentang cinta, kita berbicara mengenai rasa kemanusiaan, toleransi, empati, dan tanggung jawab bersama. Kurikulum berbasis cinta ini akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kepedulian sosial,” ujarnya.

Oleh karena itu kata dia, pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam menjaga kebinekaan dan persatuan bangsa.

“Dengan menginternalisasikan nilai-nilai cinta dalam pembelajaran di madrasah, diharapkan lahir generasi yang mampu menjadi pelopor perubahan positif di Masyarakat,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno menambahkan, acara ini menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi antara madrasah, tokoh pendidikan, dan generasi muda.

“Kami ingin memberikan inspirasi dan motivasi bagi siswa madrasah agar lebih percaya diri dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujarnya.

“Kurikulum berbasis cinta yang kita dorong melalui acara ini bukan hanya sekadar konsep, tetapi harus menjadi bagian dari pembelajaran sehari-hari, sehingga generasi muda tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, dan memiliki empati sosial yang tinggi,” lanjutnya.