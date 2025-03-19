Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menkum Dialog dengan Mahasiswa Trisakti Bahas RUU TNI

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |22:10 WIB
Menkum Dialog dengan Mahasiswa Trisakti Bahas RUU TNI (Foto: Dok)
JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas seusai bertemu pimpinan DPR  mendatangi mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi. Mahasiswa melakukan demonstrasi sejak siang dan telah membubarkan diri. Dialog Menkum dengan mahasiswa dilakukan di area gerbang Pancasila Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (19/3/2025) sore.

Dalam dialog yang berlangsung sekitar 15 menit tersebut, Menkum duduk dikelilingi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU TNI yang sedang dalam proses pembahasan ini. Para mahasiswa mengatakan, mereka menolak RUU TNI dan menegaskan amanat reformasi untuk memperkuat supremasi sipil.

Supratman, yang berada di lokasi bersama anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina, mengatakan akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa dengan pemerintah dan pimpinan DPR.

“Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti," kata Supratman dalam keterangannya.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," lanjutnya.

 

