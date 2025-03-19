Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

AHY Pastikan Kesiapan Infrastruktur Jelang Mudik Lebaran 2025

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |22:30 WIB
AHY Pastikan Kesiapan Infrastruktur Jelang Mudik Lebaran 2025
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Foto: Aziz Indra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai rapat koordinasi untuk memastikan kesiapan pada musim mudik lebaran 2025. Ia menyebut jika ada kendala di lapangan tim akan bergerak cepat menangani permasalahan tersebut.

Hal itu disampaikan AHY usai melepas tim liputan mudik iNews Media Group (IMG) di lobby iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/5/2025).

"Kalaupun ada kerusakan tim dari kementerian pekerjaan umum bisa langsung memperbaiki dengan alat beratnya kemudian juga tadi ada sejumlah penguatan rest area, termasuk juga buffer zone yang dipersiapkan di titik-titik yang biasanya memang terjadi kepadatan," kata AHY.

Dalam rangka kelancaran musim mudik lebaran 2025 ini, pemerintah pun telah menambah sejumlah maskapai penerbangan dan angkutan transportasi darat. Berbagai diskon pun telah disiapkan. 

"Ini juga semakin memudahkan masyarakat untuk mengambil pilihan pilihannya sekaligus juga ada diskon yang kita hadirkan dari pemerintah agar harga tiket bisa semakin murah dan masyarakat juga lebih menikmatinya," tuturnya.

Di sisi lain, AHY pun mengapresiasi pelepasan tim mudik lebaran 2025 IMG. 

"Saya mengapresiasi karena tim lapangan ini telah di lepas untuk meliput apa yang terjadi secara langsung di lapangan," kata AHY. 

 

Halaman:
1 2
      
