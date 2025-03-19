Munas VII IKA PMII Masih Skorsing, Musyawarah Lanjutan Digelar April

JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) VII Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang digelar pada 21-23 Februari 2025 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, diwarnai kontroversi. Sejumlah tokoh IKA PMII menyampaikan pernyataan sikap terkait keputusan yang diambil di luar forum resmi pasca-skorsing sidang pleno.

Ketua Umum PB IKA PMII, Akhmad Muqowam menegaskan, panitia Munas VII berkumpul di Jakarta pada 19 maret 2025 dan sepakat akan menggelar Munas VII lanjutan pada april 2025 nanti. Mereka juga sudah mengantongi dukungan dari 24 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) seluruh indonesia, yang mendukung digelarnya Munas lanjutan.

"Dua agenda yang akan diputuskan, yakni memilih ketua umum dan formatur. Kami membuka kesempatan kepada semua calon, untuk bertarung dalam munas lanjutan ini," ujar Muqowam di Jakarta, Rabu, (19/03).

Dia menegaskan, sidang pleno Munas VII mengalami skorsing yang sah. Karenanya, keputusan yang diambil tanpa membuka kembali sidang secara resmi tidak memiliki dasar hukum.

"Kami menyesalkan adanya upaya pengambilan keputusan di luar mekanisme yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib (Tatib) Munas. Ini mencederai semangat demokrasi dan musyawarah yang menjadi prinsip utama IKA PMII," tegasnya.