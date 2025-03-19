Momen Menhut Raja Juli Naik ke Kandang saat Pra Pelepasliaran Orangutan di Pulau Salat

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pra-pelepasliaran orangutan di Pulau Salat, Kalimantan Selatan, Rabu (19/3/2025). Kegiatan ini dilakukan agar orangutan yang akan nantinya dilepasliarkan, bisa kembali mendapatkan instingnya.

Di Pulau Salat ini, Menhut melakukan peninjauan fasilitas dan infrastruktur. Dia lantas melakukan pra-pelepasliaran satu individu orangutan betina bernama Hanin yang berusia 11 tahun dengan cara naik ke kandang.

Sebelum dilakukan pra-pelepasliaran, orangutan yang merupakan hasil penyelamatan dan penyitaan ini terlebih dulu ditempatkan di sekolah orangutan, untuk diajarkan dan memunculkan kembali insting liarnya.

Selanjutnya, dilakukan pra-pelepasliaran untuk memantau kesiapan individu orangutan sebelum akhirnya dilepasliarkan.

Dia mengaku senang dapat melepas orangutan untuk pra-pelepasliaran tersebut. Menurutnya, hal ini menjadi bahan evaluasi untuk terus bekerja lebih baik dan menjaga alam.

"Sekali lagi turun ke lokasi seperti ini tidak hanya seremonial tapi secara pribadi saya juga tergugah, menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk bekerja lebih baik, menjaga alam kita, menjaga keanekaragaman hayati kita dan menjaga hutan kita,"ujarnya.

