Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Menhut Raja Juli Naik ke Kandang saat Pra Pelepasliaran Orangutan di Pulau Salat

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |23:34 WIB
Momen Menhut Raja Juli Naik ke Kandang saat Pra Pelepasliaran Orangutan di Pulau Salat
Momen Menhut Raja Juli Naik ke Kandang saat Pra Pelepasliaran Orangutan di Pulau Salat
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pra-pelepasliaran orangutan di Pulau Salat, Kalimantan Selatan, Rabu (19/3/2025). Kegiatan ini dilakukan agar orangutan yang akan nantinya dilepasliarkan, bisa kembali mendapatkan instingnya.

Di Pulau Salat ini, Menhut melakukan peninjauan fasilitas dan infrastruktur. Dia lantas melakukan pra-pelepasliaran satu individu orangutan betina bernama Hanin yang berusia 11 tahun dengan cara naik ke kandang.

Sebelum dilakukan pra-pelepasliaran, orangutan yang merupakan hasil penyelamatan dan penyitaan ini terlebih dulu ditempatkan di sekolah orangutan, untuk diajarkan dan memunculkan kembali insting liarnya.

Selanjutnya, dilakukan pra-pelepasliaran untuk memantau kesiapan individu orangutan sebelum akhirnya dilepasliarkan.

Dia mengaku senang dapat melepas orangutan untuk pra-pelepasliaran tersebut. Menurutnya, hal ini menjadi bahan evaluasi untuk terus bekerja lebih baik dan menjaga alam.

"Sekali lagi turun ke lokasi seperti ini tidak hanya seremonial tapi secara pribadi saya juga tergugah, menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk bekerja lebih baik, menjaga alam kita, menjaga keanekaragaman hayati kita dan menjaga hutan kita,"ujarnya.

Sehingga piring-piring kotor bisa kita bersihkan, bahkan mungkin lebih bersih dari yang diharapkan," sambung Raja Juli.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190114//prabowo_subianto-mrGR_large.jpg
Prabowo ke Menhut Raja Juli: Jangan Ragu, yang Melanggar Cabut Izinnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190117//prabowo-ZKsF_large.jpg
Prabowo Perintahkan Menhut Evaluasi Total Tata Kelola Hutan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188496//raja_juli-Xp3Z_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Menhut Raja Juli Antoni yang Kini Disorot Terkait Bencana Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188511//menteri_kehutanan_raja_juli_antoni-AyNw_large.jpg
Banjir dan Longsor di Sumatera, 7 Subyek Hukum Kini Disegel Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/65/3188076//raja_juli-CnWp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Sebut Dirinya Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188015//pemerintah-MdhU_large.jpg
Menhut Bentuk Tim soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera, IMM: Cegah Bencana Terulang!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement