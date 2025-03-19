MNC Peduli Gelar Safari Ramadhan Edukasi Protein Ikan Bersama KKP Diapresiasi

JAKARTA - Sekretaris Lurah (Seklur) Kebon Sirih, Mustofa sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar MNC Peduli bersama dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP), yakni Safari Ramadhan untuk mengedukasi pentingnya protein ikan.

"Kami dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Kelurahan Kebon Sirih sangat mengapresiasi, dan juga sangat bangga sekali kepada MNC, yang mana MNC melalui program MNC Peduli telah peduli kepada warga kami," katanya saat ditemui di Masjid Bimantara MNC Center, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Menurutnya, kegiatan yang mengajak 200 anak-anak beserta pendamping itu sangat bermanfaat, khususnya untuk mengedukasi anak-anak mengenai pentingnya protein ikan.

Mustofa berharap, kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan oleh MNC Peduli dengan mengundang warga sekaligus anak-anak di sekitar kawasan Kebon Sirih.

"Harapan kami dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Kelurahan Kebon Sirih untuk kegiatan hal baik seperti ini, kami mengharap terus berkesinambungan," katanya.

"Bukan hanya dalam bulan Suci Ramadhan ini saja, namun di 11 bulan ke depan juga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat positif seperti pada sore hari ini," sambungnya.