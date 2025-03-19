Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Warga Kebon Sirih: Acara MNC Peduli Edukasi Protein Ikan Sangat Bermanfaat

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |23:55 WIB
Warga Kebon Sirih: Acara MNC Peduli Edukasi Protein Ikan Sangat Bermanfaat
Warga Kebon Sirih, Dede (Foto: Riana Rizkia/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Safari Ramadhan dengan warga Kebon Sirih, Jakarta Pusat, untuk memberikan edukasi tentang pentingnya protein ikan.

Salah satu warga Kebon Sirih, Dede mengaku sangat bersyukur karena dapat merasakan manfaat dari MNC Peduli, terutama informasi mengenai protein ikan untuk anak-anak.

"Saya sangat senang ya, mudah-mudahan ke depannya juga selalu ada kegiatan Safari Ramadhan karena sangat membantu untuk keluarga kami yang ada di wilayah Kebon Sirih, yang memang keadaannya yang prasejahtera ya, mungkin mereka itu sangat membutuhkan gitu," kata Dede saat ditemui di Masjid Bimantara MNC Center, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

"Sangat bermanfaat sekali untuk warga di Kelurahan Kebon Sirih," sambungnya.

Dede berharap kegiatan serupa dapat terus digelar oleh MNC Peduli tidak hanya di bulan Ramadhan. Karena, kata dia, masyarakat sangat antusias dan menyambut baik hal tersebut.

"Ke depannya mungkin jangan di Safari Ramadhan aja ya, mungkin kegiatan hari-hari lainnya ya karena di wilayah kami itu juga ada seperti ada posyandu gitu," katanya.

"Yang memang mereka itu membutuhkan PMT-PMT gitu ya untuk meningkatkan kesejahteraan si balita atau untuk meningkatkan gizinya gitu, karena memang di wilayah kami itu memang ada warga balita stunting gitu. Harapan kami ya jangan hanya ada di Safari Ramadhan aja," sambungnya.

(Arief Setyadi )

      
