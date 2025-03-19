Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Tanah Abang Ditemukan Tewas Tergantung, Sempat Minta Maaf ke Kawannya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |20:56 WIB
Pria di Tanah Abang Ditemukan Tewas Tergantung, Sempat Minta Maaf ke Kawannya
Gantung diri (foto: freepik)
JAKARTA - Seorang pria ditemukan tewas gantung diri di kamar kostnya, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 17 Maret 2025. Sebelum tewas korban disebut sempat sampaikan permintaan maaf kepada teman-temannya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan bahwa awalnya saksi 1, berinisial ES mendapatkan pesan dari korban. Pesan tersebut pun langsung diteruskan ES kepada rekannya.

"Berdasarkan keterangan saksi 1, korban sebelum gantung diri sempat menulis pesan melalu WA ke temannya," kata Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

Ade menyebut, setelah menerima pesan tersebut saksi pun langsung menuju kosan korban. Saat itu pintu kostan korban terkunci dan ES melihat kondisi korban dari jendela telah gantung diri dengan sebuah tali.

"Saksi berupaya menyelamatkan korban dengan cara memotong tali namun korban sudah tidak tertolong dan sudah meninggal dunia," ucapnya.

 

