HOME NEWS MEGAPOLITAN

Indonesia vs Australia, Pramono Prediksi Timnas Garuda Menang 2-0

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |23:18 WIB
Indonesia vs Australia, Pramono Prediksi Timnas Garuda Menang 2-0
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memprediksi Timnas Indonesia menang 2-0 saat bertemu Australia dalam lanjutan matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025 besok. 

"Bismillah menang, mudah-mudahan 2-0," kata Pramono di Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Jay Idzes dan kawan-kawan di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert akan menjamu Tim Socceroos (julukan Australia) di Sydney, Australia. Sejumlah nama baru mengisi daftar nama 30 pemain yang dibawa ke Australia di antaranya Emil Audero, Dean James, dan Joey Peluppesy. 

Namun, saat bertemu Australia hanya 23 nama yang akan didaftarkan untuk starting line up dan pemain cadangan.  Dari latihan hari ini, Patrick Kluivert akan menentukan 23 pemain dari 29 nama yang dibawa ke Sydney, Australia. Untuk menentukan 23 pemain yang didaftarkan, itu berarti Patrick Kluivert akan mencoret enam nama.

Dua nama sudah pasti dicoret karena akumulasi kartu, yakni Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner. Keduanya baru akan tersedia saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain di matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.

Lantas, siapa empat nama lain yang takkan didaftarkan pelatih Patrick Kluivert untuk melawan Australia? iNews Media Group memprediksi empat nama itu adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Ferarri, Septian Bagaskara dan Hokky Caraka.

 

Halaman:
1 2
      
