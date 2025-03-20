Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RM Margono Djojohadikusumo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Kakek Prabowo yang Dianggap Berjasa Bangun Ekonomi RI

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |01:30 WIB
RM Margono Djojohadikusumo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Kakek Prabowo yang Dianggap Berjasa Bangun Ekonomi RI
RM Margono Djojohadikusumo (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA – Dukungan agar RM. Margono Djojohadikusumo mendapatkan gelar Pahlawan Nasional terus mengalir. Kakek Presiden Prabowo Subianto itu dianggap layak mendapat gelar Pahlawan Nasional atas jasanya membangun perekonomian Indonesia.

Demikian dikatakan Ketua Panitia Pengusul Calon Pahlawan Nasional, Fachmi Idris, dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/3/2025).

Adapun dukungan kian menguat dalam Seminar Kabupaten di Aula Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto pada Selasa 18 Maret 2025. Diskusi mengenai kontribusi besar pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) pertama tersebut terhadap bangsa diikuti berbagai tokoh, akademisi, dan masyarakat Banyumas.

Setidaknya ada 150 peserta dan seminar dibuka Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono. "Alhamdulillah, hari ini seminar berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa kontribusi almarhum RM. Margono Djojohadikusumo bagi bangsa Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, kami yakin beliau layak mendapatkan anugerah gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2025 ini," katanya.

Seminar tersebut juga mendapat dukungan dari BNI 46 yang diwakili Ariyanto Soewondo Geni, Pimpinan Wilayah BNI Region Office 17. Sementara itu, Bupati Banyumas mengungkapkan bahwa RM. Margono tidak hanya berperan dalam ekonomi. Namun, juga dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

"Kiprah RM. Margono untuk bangsa sangat banyak, selain turut andil membangun struktur ekonomi negara, ia juga sebagai anggota BPUPKI," ujar Sadewo.

"Kami sebagai Pemda Banyumas sangat mendukung penyematan gelar Pahlawan Nasional untuk RM. Margono. Selain itu, kami juga akan mengabadikan nama besar beliau sebagai nama jalan, entah di Banyumas sendiri atau di kota Purwokerto," imbuhnya.

 

