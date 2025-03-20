Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Harap Mahasiswa Tak Terpengaruh Isu Negatif Tentang UU TNI

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |13:43 WIB
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau mahasiswa yang tengah melakukan aksi demo di kawasan kompleks parlemen untuk tidak terlalu cemas usai pihaknya mengesahkan RUU TNI menjadi UU, pada Kamis (20/3/2025). Sebab kata Puan, UU TNI yang baru disahkan, tak seperti apa yang dibayangkan.

Puan menegaskan jajarannya siap memberikan penjelasan terkait pasal-pasal yang dianggap mengkhawatirkan.

"Kami berharap dan mengimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan. Kami siap memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan apa yang dicurigai bahwa ada berita berita yang ruu tni tidak sesuai dengan yg diharapkan Insya Allah tidak," ujar Puan usai rapat paripurna.

Dia pun berharap UU baru yang telah disahkan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat.

"Kami berharap RUU TNI yang tadi disahkan nantinya ke depan akan bermanfaat bagi bangsa dan negara," katanya.

Dia menyebut, berkaitan dengan TNI yang bisa mengawal aksi demo tak dimuat dalam UU baru tersebut. Puan menegaskan pengesahan ini tetap mengendapankan supremasi sipil.

"Tidak ada, nanti bisa dicek tidak ada, kita tetap mengedepankan supremasi sipil," kata puan.

Pada kesempatan itu, Puan menegaskan bahwa disahkannya RUU TNI menjadi undang-undang ini telah memenuhi asas legalitas. 

"Alhamdulillah baru saja rapat paripurna DPR RI mensahkan uu tni, yang mana dari fokus pembahasannya sesuai dan memenuhi semua azas legalitas yang emang harus dilaksanakan tadi sudah disampaikan dalam rapat paripurna, semua proses nya itu sudah ada dalam mekanisme yang memang seharusnya dilaksanakan," kata Puan.

 

