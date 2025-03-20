Advertisement
Australia vs Indonesia Kualifikasi di Piala Dunia 2026, Prabowo: Timnas Menang!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |14:05 WIB
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto memberikan doa agar Tim Nasional (Timnas) Indonesia bisa berhasil melawan Timnas Australia pada matchday tujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Diketahui, Timnas Indonesia vs Australia akan berlaga di Sydney Football Stadium pada Kamis, (20/3/2025) pukul 16.10 WIB.

"Timnas kita berdoa berhasil," kata Prabowo usai meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus di Batang, Jawa Tengah, Kamis (20/3/2025).

Kendati demikian, Prabowo enggan memprediksi hasil skor Indonesia vs Australia nanti sore. Dia hanya berharap Timnas bisa membawa Indonesia memenangkan laga.

"Masak prediksi itu saya. Insya Allah Insya Allah," tutup mantan Danjen Kopassus tersebut.

(Fahmi Firdaus )

      
