Puan Pastikan Megawati Dukung UU TNI Baru

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung Pengesahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang. Alasannya kata Puan UU baru ini sesuai apa yang diharapkan.

"Mendukung, karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan," kata Puan usai rapat paripurna pengesahan RUU TNI menjadi UU di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Dia menjelaskan seluruh anggota DPR RI termasuk fraksi PDIP bekerja sama secara gotong royong demi kebaikan bangsa.

"Kami disini di DPR bersama-sama bergotong royong akan bersama dengan pemerintah demi bangsa negara," ucapnya.

Adapun Puan menegaskan dalam UU baru ini TNI tetap dilarang berbisnis. Selain itu, berkaitan dengan TNI yang bisa mengawal aksi demo, tak dimuat dalam UU TNI baru.

"Tidak ada, nanti bisa dicek tidak ada, kita tetap mengedepankan supremasi sipil," kata puan.

Pada kesempatan itu, Puan menegaskan bahwa disahkannya RUU TNI menjadi undang-undang ini telah memenuhi asas legalitas.