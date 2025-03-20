Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Sidang Tom Lembong Dilarang Siaran Langsung? Ini Penjelasan Hakim

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |14:31 WIB
Kenapa Sidang Tom Lembong Dilarang Siaran Langsung? Ini Penjelasan Hakim
Sidang Tom Lembong dilarang disiarkan secara langsung (Foto : Okezone)
JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengungkapkan pihaknya yang melarang sidang dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong disiarkan secara langsung atau live. 

Ketua Majelis Hakim, Dennie Arsan Fatrika menyebutkan, peutusan tersebut dilakukan lantaran dikhawatirkan keterangan para saksi di ruang sidang bisa memperngaruhi saksi-saksi lainnya.

"Dimohonkan untuk tidak disiarkan secara live, ini karena sudah memasuki pemeriksaan saksi ya, jadi kalau live atau langsung dikhawatirkan saksi-saksi lainnya bisa menyaksikan langsung dan akhirnya bisa mempengaruhi keterangannya nanti di persidangan," kata Hakim Dennie di ruang sidang, Kamis (20/3/2025).

"Itu yang kami hindari untuk tidak menyiarkan secara live atau langsung," sambungnya. 

Diketahui, sidang dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa Tom Lembong sudah memasuki tahap pembuktian dengan pemeriksaan saksi. Hal itu setelah majelis hakim menyatakan tidak dapat menerima nota keberatan atau eksepsi dari kubu Tom Lembong. 

Menjelang sidang pemeriksaan saksi yang perdana, Ketua Majelis Hakim, Denni Arsan Fatrika melarang awak media menyiarkan secara langsung sidang tersebut. 

"Di sini juga kami melihat ada rekan-rekan dari media, rekan-rekan wartawan ya, untuk mengingatkan silakan diliput ya," kata Hakim Dennie di ruang sidang.

"Namun mohon maaf jangan melakukan siaran secara live atau langsung ya. bisa dipahami ya teman-teman dari media, dari wartawan," sambungnya. 

 

