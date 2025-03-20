Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

55,2% Pemudik Diprediksi Bakal Gunakan Sepeda Motor Saat Mudik Lebaran 2025

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |15:58 WIB
55,2% Pemudik Diprediksi Bakal Gunakan Sepeda Motor Saat Mudik Lebaran 2025
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Survei KedaiKOPI (LSK) merilis hasil surveinya tentang rencana mudik Lebaran 2025 ini. Tercatat, penggunaan kendaraan pribadi saat mudik Lebaran 2025 bakal paling tinggi sebanyak 54%, rinciannya 55,2% pengguna sepeda motor dan 48,9% pengguna mobil.

"Moda transportasi mudik Lebaran 2025, kami tanyakan yang Anda gunakan saat melakukan mudik? Paling tinggi transportasi pribadi sebesar 54,5%, transportasi umum 47,7%, transportasi sewaan, rental 10,4%," ujar Direktur Riset dan Komunikasi KedaiKOPI, Ibnu Dwi Cahyo secara daring, Kamis (20/3/2025).

Menurutnya, alasan penggunaan moda transportasi mudik Lebaran 2025, sebanyak 83,3% warga Jabodetabek beralasan penggunaan kendaraan pribadi lebih fleksibel, hemat ongkos 61,8%, memangkas waktu tempuh 42,2%. Warga secara nasional mengaku menggunakan transportasi pribadi 78,7% fleksibel, hemat ongkos 60,9%, hemat waktu tempuh 45,6%.

Lalu, alasan penggunaan kendaraan pribadi juga karena tiket transportasi umum relatif mahal dijawab warga Jabodetabek 15,7% dan secara nasional 14,3%. "Penggunaan transportasi pribadi paling banyak sepeda motor di 55,2% dan mobil 48,9%. Lalu, transportasi umum paling banyak adalah bus, diikuti dan kereta api di 57% dan 44%," tuturnya.

Dia melanjutkan, dari 47,7% warga memilih menggunakan transportasi umum, alasannya warga Jabodetabek 70% menjawab menghindari lelah, sedangkan secara nasional menjawab 71,8% karena lelah. Lalu, 60% warga Jabodetabek dan secara nasional 53,4% menjawab fasilitas transportasi umum nyaman dan bagus, lalu warga Jabodetabek mengaku 48,5% dan nasional 46,6% menghindari macet saat arus mudik dan balik Lebaran 2025.

"Sebanyak 29,2% warga Jabodetabek dan secara nasional 30,7% beralasan harga tiket transportasi umum sebanding dengan transportasi pribadi. Kereta api menghindari kelelahan paling tinggi, menghindari kemacetan, pesawat terbang, kapal laut juga sama," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kedai Kopi mudik lebaran mudik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592//pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191394//bus-yIuj_large.jpg
Kemenhub Pastikan Seluruh Bus Mudik Gratis Nataru Laik Jalan, Risiko Kecelakaan Minim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191130//mudik-iQdy_large.jpg
Kuota Mudik Gratis Nataru Masih Tersedia, Begini Cara Daftar untuk Bus, Kereta hingga Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189607//mudik_gratis-HbzP_large.jpg
10 Kota Tujuan Mudik Gratis Natal-Tahun Baru, Daftar Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187807//kereta_api-Vw34_large.jpg
Link Resmi, Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis KAI Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186310//pemerintah-3ATY_large.jpg
Puncak Arus Mudik Nataru pada Tanggal 20 dan 24 Desember, Arus Balik 28 dan 4 Januari 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement